В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху

Спасенного от контрабандистов самца носухи по кличке Снифф доставили в Московский зоопарк, где он пройдет реабилитацию. Об этом стало известно в пятницу, 14 июля. Животное уже адаптировалось к условиям зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.



В октябре прошлого года в зоопарк обратились сотрудники правоохранительных органов, а также Росприроднадзор с просьбой принять на содержание животных, которых они изъяли у перекупщиков и контрабандистов.



В числе спасенных животных был Снифф. Сейчас самцу пять лет, большую часть жизни он прожил в клетке размером метр на метр, рассказали сотрудники зоопарка. Отмечается, что животное было истощено и испугано.



В зоопарке за животным ухаживают специалисты, они составили ему разнообразный рацион питания. Также создали благоприятную среду для обитания: павильон, где есть пни для ковыряния, мячики и другие развлечения.



Вместе с тем сотрудники зоопарка сказали, что носухи нуждаются в компании, поскольку они социальные животные. Поэтому уже принимаются меры, чтобы у зверька появились соседи.

Накануне сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 16 лет родился птенец журавля-красавки. Отмечается, что предыдущее потомство у этого вида журавлей было в 2007 году у другой пары птиц.