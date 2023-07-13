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В Московском зоопарке впервые за 16 лет родился птенец журавля-красавки

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Фото: Telegram/Moscowzoo_official
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У обитателей Московского зоопарка очередное пополнение. Как сообщили 13 июля в пресс-службе зоосада, впервые за 16 лет на свет там родился птенец журавля-красавки.

«У журавлей-красавок Саши и Маши из Московского зоопарка появился птенец», — отмечено в Telegram-канале зоопарка.

Уточняется, что предыдущее потомство у данного вида журавлей было в 2007 году и у другой пары птиц.

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До этого, 28 июня, в Московском зоопарке родились три детеныша капибары. Это потомство стало вторым для капибар Кузьмы и Малой. В прошлом году один малыш был отправлен в Екатеринбург.

Ранее, 20 июня, у кустарниковых собак, живущих в Московском зоопарке, родилось шестеро щенков. Детеныши появились на свет в начале мая. Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея стали родителями уже в четвертый раз.

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