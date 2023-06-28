В Московском зоопарке родились капибарята

В Московском зоопарке родились три детеныша капибары, о чем 28 июня сообщила пресс-служба зоопарка.

Это потомство стало вторым для капибар Кузьмы и Малой. В прошлом году один малыш был отправлен в Екатеринбург.

«Пара показала себя заботливыми родителями, и сейчас, когда у них три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством», — отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале зоопарка.

Капибары активно защищают детенышей от любой опасности, в том числе от проживающей на той же поляне викуньи. Зоологи пока не тревожат семейство и планируют определить пол новорожденных через 2–3 месяца.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Московском зоопарке у кустарниковых собак родилось шестеро щенков. Детеныши появились на свет в начале мая. Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея стали родителями уже в четвертый раз.