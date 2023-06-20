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Шестеро щенят родилось у кустарниковых собак в Московском зоопарке

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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У кустарниковых собак родилось шестеро щенков, об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка 20 июня.

Детеныши появились на свет в начале мая. Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея стали родителями уже в четвертый раз. В зоопарке подчеркнули, что процесс родов и выхаживание проводятся естественным путем, так как это обеспечивает здоровое развитие потомства.

«Сейчас щенки питаются материнским молоком. <…> Кустарниковые собаки — стайные животные, они всё время общаются, перекликаются и всё делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию — ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг», — говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.

Кустарниковые собаки занесены в Международную Красную книгу как вид, «близкий к уязвимому положению». Они обитают в тропических лесах и саванне Латинской Америки. Численность этих хищников падает в связи с уничтожением их естественной среды обитания и обеднением кормовой базы. Всего насчитывается не более 18 тыс. особей.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина уточнили, что из-под опеки стаи щенки освободятся через год — тогда же они смогут обзавестись собственным потомством.

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21 апреля в Московском зоопарке вылупился детеныш красноногой черепахи. Во время появления на свет черепашонок весил 24 г, а сейчас вырос уже до 35 г. Первые четыре дня своей жизни черепашонок провел в инкубаторе, а потом был выпущен в террариум.

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