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В Московском зоопарке появились на свет щенки краснокнижной кустарниковой собаки

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Фото: пресс-служба Московского зоопарка
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В начале мая в Московском зоопарке появились шесть щенков краснокнижной кустарниковой собаки. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина 18 июня.

Малышей выхаживали в среде, максимально похожей на естественную. До года их воспитанием и выращиванием будет заниматься семья — самец Вицли-Пуцли и самка Фрея, которые становятся родителями уже в четвертый раз.

«Сейчас щенки питаются материнским молоком. Они всё время рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства. Братья и сестры также помогают. Кустарниковые собаки — стайные животные, они всё время общаются, перекликаются и всё делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию — ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Из-под опеки стаи щенки освободятся через год — тогда же они смогут обзавестись собственным потомством.

В настоящий момент в природе популяция этих зверей не превышает 18 тыс. особей. В Латинской Америке — на родине, где обитают кустарниковые собаки, — нарушен экологический баланс, поэтому звери лишаются естественной еды и кормовой базы. В Международной Красной книге эти животные отмечены как «близкие к уязвимому положению».

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