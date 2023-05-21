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В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров

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Фото: Ленинградский зоопарк
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В Ленинградском зоопарке появились на свет два детеныша кошачьих лемуров. Кадры активных животных опубликовал зоопарк в Telegram-канале.

«У самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детеныша. Малыш Нимфы появился на свет 17 апреля, а Атреи — 20 марта. Пол у крошек определять еще рано», — говорится в сообщении от 19 мая.

Как отмечается, детеныши кошачьих лемуров учатся сами лазать по ветвям, однако далеко от своих мам пока ни один не отходит. При этом детеныши начали есть взрослый прикорм. По словам работников по уходу за животными, они очень активные, здоровые и любопытные.

«Лемуры — социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению. Алфей, Нимфа и Атрея стараются уделять крошкам как можно больше внимания, а другие члены группы помогают ухаживать за детенышами и с удовольствием играют с ними», — добавляется в публикации.

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21 апреля в Московском зоопарке вылупился детеныш красноногой черепахи. В зоопарке добавили, что во время появления на свет черепашонок весил 24 г, а сейчас вырос уже до 35 г. Отмечается, что первые четыре дня своей жизни черепашонок провел в инкубаторе, а потом был выпущен в террариум.

До этого, 21 февраля, пресс-служба Московского зоопарка показала птенцов пингвина Гумбольдта, которые родились в начале года. Родителей зовут Нагайня (самец) и ТолстАя (самка). Пара стабильно размножается уже пять лет, поэтому помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами им не понадобилась — взрослые пингвины справляются с этой задачей самостоятельно.

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