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11 августа — католики чтят Святую Клару, покровительницу телевидения

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Фото: commons.wikimedia.org
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11 августа католики всего мира чтят память Святой Клары Ассизской, признанной Римско-католической церковью покровительницей телевидения. Чем еще известна монахиня и какие чудеса ей приписывают при жизни — в материале «Известий».

День святой Клары – 2023: обращение в монашество

Святая Клара — духовная ученица и одна из первых последователей итальянского монаха и мистика Франциска Ассизского, проповедовавшего жизнь в бедности. Она родилась в 1194 году в городе Ассизи, расположенном в самом сердце Италии в регионе Умбрия, и принимала непосредственное участие в организации женских францисканских монастырей.

С Франциском (в миру Джованни Франческо) у Клары было много общего. Они оба родились в одном городе. Оба — выходцы из аристократических семей и вели схожую жизнь, типичную для богатых молодых людей того времени.

До монашества Франциск любил красивые одежды и щедро тратил деньги. Клара также не была стеснена в средствах, в будущем ей следовало ожидать удачного замужества и участия в светской жизни. Когда Кларе было 12 лет, родители, как положено, хотели ее выдать замуж за молодого богатого человека, однако она взбунтовалась и наотрез отказалась думать о замужестве.

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В 18 лет Клара, которая росла очень набожной, посетила службу в церкви Сан-Джорджо, где впервые услышала проповедь Франциска. Короткая встреча оказалось судьбоносной. Клара решила отказаться от богатства и постричься в монахини. В 1212 года девушка тайно покинула дом своего отца и отправилась в часовню Порциункулы, чтобы встретиться с Франциском. Там Кларе остригли волосы и выдали ей простую мантию и вуаль в обмен на ее богатое платье. Родители неоднократно пытались вернуть беглую дочь домой, но безуспешно.

День святой Клары – 2023: деятельность монахини

Вдохновленная учением Франциска, которое знаменует собой перелом в истории аскетического идеала и новую эпоху в истории западного монашества, Клара вскоре основала свой «Орден бедных дам» — монашеский религиозный орден для женщин францисканской традиции. От любого другого он отличался тем, что следовал принципу строгой бедности. Правила там царили очень жесткие, даже по монастырским меркам. Клара была настолько предана идеям Франциска и ему самому, что ее нередко называли alter Franciscus, или «второй Франциск».

Позднее к Кларе присоединились ее две сестры и мать, а также другие женщины. Они стали известны как «бедные дамы Сан-Дамиано» по названию монастыря недалеко от Ассизи. Их часто называют «бедными Кларами».

Все послушницы ордена жили простой жизнью в аскезе в условиях почти полной тишины, спали на полу, не носили обуви, не ели мяса и большую часть времени проводили в труде и молитвах.

Еще при жизни Клары ее орден, несмотря на строгие запреты, завоевал большую популярность у женского населения Италии и расширился за счет образования новых монастырей.

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День святой Клары – 2023: чудеса

Считается, что время, проведенное в ограничениях и молитвах, открыли в Кларе дар чудотворения, благодаря чему она излечила многих больных. Ей также приписывают то, что она дважды спасла город от разрушения.

Это евхаристическое чудо изложено в «Сказании о святой Кларе, деве», написанном Фомой Челанским. В нем говорится, как монахиня с помощью Святого Причастия повернула вспять сарацинское войско, находившееся на службе у шведского императора Фредерика II.

Согласно другой легенде, в конце жизни здоровье Клары сильно пошатнулось и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако всё происходящее она могла видеть в отражении на стене ее кельи. Так она чудесным образом услышала и увидела рождественскую полуночную мессу в базилике Сан-Франческо на дальнем конце Ассизи. Именно за способность видеть и слышать события на расстоянии католическая церковь в 1958 году утвердила монахиню «покровительницей телевидения, телефона и телеграфа».

День святой Клары – 2023: последователи

Клара Ассизская умерла 11 августа 1253 года в возрасте 59 лет. Через несколько дней после ее смерти папа Иннокентий IV утвердил устав основанного ею ордена.

Позже он был переименован в «Орден Святой Клары», последователи которого сейчас есть в Италии, Франции, Испании, США, Индии и других странах. А сама Клара была причислена к лику святых. Монахиня изображается в черном орденском платье с книгой Устава, лилией и Распятием.

Ее мощи остаются нетленными и доступны для поклонения в церкви Санта Кьяра в Неаполе.

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