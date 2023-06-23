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24 июня — католическое Рождество Иоанна Предтечи: значение и традиции

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Фото: twitter.com
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Католическая церковь 24 июня отмечает Рождество Иоанна Крестителя — последнего пророка Израиля, который возвестил пришествие Иисуса Христа. Это событие имеет большое значение как для православных, так и для католиков, более того, во многих западных странах день торжества является выходным. В 2023 году праздник приходится на субботу. «Известия» раскрывают значение, историю и традиции знаменательного дня.

Рождество Иоанна Предтечи – 2023: какого числа

Согласно Священному Писанию, Иоанн Предтеча родился ровно за шесть месяцев до Рождества Христова. Поэтому православные отмечают это событие каждый год 7 июля, а католики — 24 июня.

Рождество Иоанна Предтечи – 2023: история

О рождении пророка мы узнаем из Евангелия от Луки. Иоанн Предтеча родился в семье праведников, его отец Захария был священнослужителем. За всю свою долгую жизнь у супругов не получалось завести детей, и когда к отцу пророка пришел архангел Гавриил с благой вестью, Захария усомнился в чуде. За это священник лишился дара речи и обрел его лишь на восьмой день после рождения долгожданного младенца.

Рождество Иоанна Предтечи – 2023: традиции

Первые службы, посвященные празднику, начинаются еще накануне, а в день праздника проходит торжественная месса.

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Как правило, молитвы пророку связаны с покаянием. У Иоанна Предтечи просят об отпущении грехов и наставлении заблудших на путь истинный. Кроме того, считается, что святой может ниспослать богатый урожай и помочь в тяжелом труде.

Рождество Иоанна Предтечи – 2023: что можно и нельзя делать

В день праздника необходимо исключить поминки и заупокойные службы — торжество предполагает радостное событие и светлые эмоции.

По этой же причине запрещено конфликтовать, ругаться или оскорблять ближних. Тяжелый физический труд лучше оставить на другой день.

Плохой приметой считается принести в дом найденные на улице деньги или монеты. Также воспрещается и одалживать кому-либо денежные средства.

21 июня православная церковь почтила память великомученика Феодора Стратилата. «Известия» рассказали, как воин был причислен к лику святых и что полагается делать в знаменательный день.

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