Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 7 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

В процессе прений сторон сторона обвинения просила назначить писателю девять лет колонии. Глуховскому также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Автор романов «Метро 2033», «Текст», «Пост» и других скрылся от следствия и суда, находится за пределами РФ и был объявлен в международный розыск. Согласно данным из открытых источников, он имеет гражданства России, Израиля и виды на жительство в Испании и Германии.

По версии обвинения, в прошлом году, находясь за границей, писатель публиковал в своих социальных сетях посты, содержащие ложные обвинения в адрес российских военных в совершенных преступлениях в ходе СВО.

Генпрокуратура направила в суд дело Глуховского в феврале этого года. До этого, 7 октября 2022 года, Минюст признал писателя СМИ-иноагентом.

О заочном аресте Глуховского стало известно 7 июня 2022 года.