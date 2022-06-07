Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России

Российский писатель Дмитрий Глуховский 13 мая был заочно арестован судом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

«Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сказано в сообщении.

В суде отметили, что писателю вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

О том, что МВД РФ объявило публициста в розыск, стало известно ранее в этот день. Однако не уточнялось, по какой именно статье разыскивается писатель.

24 февраля Глуховский вместе с рядом писателей и деятелей культуры подписал обращение с призывом остановить специальную военную операцию России по защите жителей Донбасса.

Глуховский является автором постапокалиптического романа «Метро 2033» и его продолжений «Метро 2034» и «Метро 2035». Также он написал романы «Сумерки», «Будущее», «Текст» и «Пост» и многочисленные рассказы, сообщает «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ.