Дмитрия Глуховского объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск писателя, автора романа «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Об этом сообщается в базе розыска.

«Глуховский Дмитрий Алексеевич разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

При этом не уточняется, по какой именно статье УК РФ писатель разыскивается.

24 февраля Глуховский вместе с другими писателями и деятелями культуры подписал обращение с призывом остановить специальную военную операцию России на Украине.

Глуховский является автором постапокалиптического романа «Метро 2033» и продолжающих его «Метро 2034» и «Метро 2035». Также он написал романы «Сумерки», «Будущее», «Текст» и «Пост» и многочисленные рассказы.

6 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск главного редактора портала Agentura.ru Андрея Солдатова. Сам он заявил, что 17 марта в отношении него было возбуждено уголовное дело, а ведет его Главное следственное управление Следственного комитета РФ.