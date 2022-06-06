МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Солдатова

МВД РФ объявило в розыск главного редактора портала Agentura.ru Андрея Солдатова. Об этом сообщается в базе розыска МВД России.

«Солдатов Андрей Алексеевич 4 октября 1975 года рождения разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

Сам Солдатов в Telegram-канале портала заявил, что все его счета в российских банках под арестом.

«Дело возбуждено 17 марта 2022 года, дело, предположительно, ведет ГСУ СКР», — написал он.

Солдатов позиционирует себя в качестве специалиста в изучении деятельности спецслужб и интернета.

4 мая МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов). 22 марта сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ в отношении Невзорова. В тот же день Минюст РФ внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов.