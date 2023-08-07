РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»

Россия выразила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана в РФ нежелательной, а члены внесены в реестр террористов. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, японской стороне было заявлено, что этот шаг, наряду с «подключением к упомянутому сборищу депутатов парламента Японии, подписавшихся под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности», не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела России.

Отмечается, что в случае повторения подобных провокаций вопреки предупреждениям Москвы Токио следует быть готовым к ответным мерам.

Ранее, 28 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемость попыток Японии повлиять на переименование 3 сентября, который в России отмечается как День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По ее словам, правительство империи сделало всё, чтобы разрушить позитив двухсторонних отношений.

Документ о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года. 20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект.