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РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
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РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия выразила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана в РФ нежелательной, а члены внесены в реестр террористов. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, японской стороне было заявлено, что этот шаг, наряду с «подключением к упомянутому сборищу депутатов парламента Японии, подписавшихся под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности», не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела России.

Отмечается, что в случае повторения подобных провокаций вопреки предупреждениям Москвы Токио следует быть готовым к ответным мерам.

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Ранее, 28 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемость попыток Японии повлиять на переименование 3 сентября, который в России отмечается как День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По ее словам, правительство империи сделало всё, чтобы разрушить позитив двухсторонних отношений.

Документ о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года. 20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект.

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