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Госдума установила 3 сентября День Победы над милитаристской Японией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом говорится 20 июня в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В пояснительной записке уточняется, что формулировка о победе над милитаристской Японией «должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости».

Авторы законопроекта сочли важным указать в наименовании праздника именно на милитаристскую Японию, то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим. Его свержение было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, пострадавших от тягот войны.

«С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны», — заявили авторы инициативы.

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Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года.

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