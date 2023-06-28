РФ указала Японии на ее попытки повлиять на переименование 3 сентября

Россия заявила Японии о неприемлимости ее попыток повлиять на переименование 3 сентября. Об этом сообщила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нельзя не упомянуть, что на протяжении последних полутора лет мы наблюдаем беспрецедентный всплеск русофобии со стороны администрации Кисиды (Фумио Кисида, премьер-министр Японии) в связи с ситуацией на Украине, принятие двух пакетов санкций, демонтаж взаимовыгодного сотрудничества, сворачивание программ обмена, межрегиональных связей, масштабная информационная компания с распространением лжи, фейков о нашей стране», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, правительство Японии сделало все, чтобы разрушить позитив двухсторонних отношений. Токио стоит извлечь «отрезвляющий урок» из исторических событий 3 сентября и отказаться от новой милитаризации страны, подчеркнула она.

Документ о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года.

20 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях приняла законопроект.

Авторы документа сочли важным указать в наименовании праздника именно на милитаристскую Японию, то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим. Его свержение было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, пострадавших от тягот войны.

Ранее, 26 июня, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что принятый в РФ закон может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что закон о Дне победы над милитаристской Японией направлен не против японского народа, а против той системы, которая была.