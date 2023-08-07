В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 7 августа в беседе с «Известиями» назвал абсолютной ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на российскую территорию.

«Это абсолютная ложь. Это сказал Зеленский, а что наговорили его ближайшие подчиненные? Они вообще чуть ли не до Владивостока собирались наступать. Киев и своими действиями подтверждает, что он уже перенес вооруженный конфликт на территорию России, атакуя Белгородскую, Курскую, Брянскую области, атакуя Москву, атакуя Донецкую и Луганскую народные республики, Крым и другие населенные пункты РФ», — сказал Цеков.

Сенатор связал такое заявление Зеленского с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«Намерение воевать на территории России у них было преобладающим еще три-четыре месяца назад, до контрнаступления. Сейчас, конечно, они имеют абсолютно плачевные результаты по контрнаступлению. Поэтому, наверное, он делает такие заявления. А до этого они вообще утверждали, что всё захватят, всё присоединят, всё вернут Украине. Слушать заявления Зеленского надо, но верить им нельзя», — подчеркнул он.

Ранее в этот день стало известно, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах региона за минувшие сутки. Всего за 6 августа, по его словам, было зафиксировано 65 прилетов. Кроме того, в районе села Козинка (Грайворонский городской округ) при уборке поля комбайн наехал на взрывное устройство, пострадали водитель и пассажир.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.