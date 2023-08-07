Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
Происшествия
За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 163 ДТП
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Пресс-релизы
Развитие сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке обсудили на выездной сессии ВЭФ
Политика
Россияне подали более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Мир
В Иране пожарные напоили водой спасенную черепаху
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Армия
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Армия
Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»
Сюжет:

В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ

Сенатор Цеков: слушать заявления Зеленского нужно, но верить им нельзя
0
Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 7 августа в беседе с «Известиями» назвал абсолютной ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на российскую территорию.

«Это абсолютная ложь. Это сказал Зеленский, а что наговорили его ближайшие подчиненные? Они вообще чуть ли не до Владивостока собирались наступать. Киев и своими действиями подтверждает, что он уже перенес вооруженный конфликт на территорию России, атакуя Белгородскую, Курскую, Брянскую области, атакуя Москву, атакуя Донецкую и Луганскую народные республики, Крым и другие населенные пункты РФ», — сказал Цеков.

Сенатор связал такое заявление Зеленского с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«Намерение воевать на территории России у них было преобладающим еще три-четыре месяца назад, до контрнаступления. Сейчас, конечно, они имеют абсолютно плачевные результаты по контрнаступлению. Поэтому, наверное, он делает такие заявления. А до этого они вообще утверждали, что всё захватят, всё присоединят, всё вернут Украине. Слушать заявления Зеленского надо, но верить им нельзя», — подчеркнул он.

«Запад перейдет к стратегии долгосрочного конфликта»
Эксперты оценили итоги встречи по Украине в Саудовской Аравии

Ранее в этот день стало известно, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах региона за минувшие сутки. Всего за 6 августа, по его словам, было зафиксировано 65 прилетов. Кроме того, в районе села Козинка (Грайворонский городской округ) при уборке поля комбайн наехал на взрывное устройство, пострадали водитель и пассажир.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023