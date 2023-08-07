Двухметровую фотозону из 1 тыс. кубиков Рубика собрали в аэропорту Владивостока

Двухметровое панно с леопардом появилось в аэропорту Владивостока. Новый арт-объект собран почти из 1 тыс. кубиков Рубика. Мозаика разобрана так, чтобы получился пиксельный рисунок. Панно стало местом для тематической фотозоны. Арт-объект открыли специально к началу ВЭФ — Восточного экономического форума, передает телеканал «Известия». Участники форума начнут визит со знакомства с местной природой, отметили в пресс-службе аэропорта.

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