«Лига защитников пациентов» отреагировала на запрет УЗИ без направления врача

Решение Верховного суда РФ о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста находится в рамках нормы закона, который действует в России уже 12 лет. И касается он не только УЗИ. Однако этот вопрос требует гораздо более тонкой регулировки, чем та, что действует сейчас, заявил в разговоре с «Известиями» 7 августа президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

По его словам, речь идет о Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323.

«Там прямо сказано, что осмотры специалистов делаются только по направлению участкового терапевта, то есть дело не только в УЗИ. Соответственно, чтобы попасть к неврологу, офтальмологу, ЛОРу или другому специалисту, сначала вы должны прийти к терапевту, который решает, нужно вам туда идти или нет. Поэтому можно и нужно иногда обсуждать, насколько адекватна эта норма закона. Но она действует уже 12 лет», — заявил Саверский.

Он отметил, что в некоторых частных клиниках в таком случае сразу звонят терапевту и просят дать направление на имя пациента на ту или иную услугу, например на УЗИ. При этом пациенту не приходится платить за это отдельно. Однако бывает и так, что сначала просят посетить терапевта и заплатить за его прием.

В государственных медицинских организациях, по его словам, ситуация несколько сложнее.

«Например, лечащий врач у человека с сахарным диабетом — эндокринолог. Пациент приходит сначала к терапевту, он направляет его к эндокринологу. И возникает вопрос — а для второго приема он тоже через терапевта должен пройти или нет? Часть поликлиник по-прежнему направляет к эндокринологу через терапевта, а часть считает, что, поскольку это повторный прием, то направление уже было и повторно это направление делать не нужно», — объяснил Саверский.

Отвечая, насколько такой подход справедлив по отношению к пациентам, он отметил, что это сложный вопрос. В частности, потому, что большинство пациентов не обладают специальными знаниями о том, какое обследование им следует пройти.

«Представьте, все сейчас пойдут делать МРТ — и это большие деньги у системы. Понятно, что их не хватит просто. Поэтому этот вопрос требует гораздо более тонкой регулировки, чем то, что написано сейчас в законе», — заявил президент «Лиги защитников пациентов».

С другой стороны, по его словам, есть и те пациенты, которые знают, какое именно обследование им нужно.

«Здесь необходима какая-то более сложная норма закона, которая должна регулировать вопрос доступности специалистов, в частности УЗИ, рентгенов, функциональной диагностики и анализов», — подытожил Саверский.

Ранее в этот день стало известно, что Верховный суд России принял решение о запрете проведения УЗИ без направления врача или другого медицинского специалиста. Судом был рассмотрен иск гражданки России, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста.