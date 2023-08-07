Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача

Верховный суд России принял решение о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Это следует из акта, опубликованного на сайте суда.

В документе сообщается, что судом был рассмотрен иск гражданки России, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. Истица посчитала, что закон о получении предварительного направления от специалиста на УЗИ ограничивает ее права. Помимо этого, женщина заявила об ограничении конкуренции в этой области услуг из-за требования закона к врачу указывать место проведения процедуры. Она полагала, что достаточно предоставить рекомендацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно.

Суд счел доводы женщины несостоятельными, поскольку, согласно закону об основах охраны здоровья, только специалист организует обследование и лечение пациента, а также предоставляет информацию о состоянии его здоровья.

«Ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации», — говорится в судебном акте.

В мае адвокат Анастасия Душаева напомнила о том, что законодательство РФ гарантирует право граждан на получение ряда бесплатных медицинских услуг. Прежде всего она указала на то, что изначально пациенты прикрепляются к больницам по территориальному принципу в зависимости от места регистрации. Однако это не мешает получать медицинскую помощь в районе фактического пребывания: достаточно подать заявление в подходящую поликлинику, а также предоставить полис, СНИЛС и паспорт. Сделать это можно раз в год.

Каждые три года гражданин имеет право пройти диспансеризацию за счет государственного бюджета и получить для этого оплачиваемый выходной на работе. Перечень узкопрофильных специалистов и список анализов определяет терапевт. Пенсионеры могут проверять здоровье ежегодно.