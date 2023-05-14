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Адвокат напомнила о правах россиян в сфере медобслуживания

Адвокат Душаева разъяснила, на какую бесплатную медпомощь имеют право россияне
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Законодательство РФ гарантирует право граждан на получение ряда бесплатных медицинских услуг. Об этом 14 мая, рассказала в интервью «Российской газете» адвокат Анастасия Душаева.

Прежде всего она напомнила о том, что изначально пациенты прикрепляются к больницам по территориальному принципу, в зависимости от места регистрации. Однако это не мешает получать медицинскую помощь в районе фактического пребывания: достаточно подать заявление в подходящую поликлинику, а также предоставить полис, СНИЛС и паспорт. Сделать это можно раз в год.

Каждые три года гражданин имеет право пройти диспансеризацию за счет государственного бюджета и получить для этого оплачиваемый выходной на работе. Перечень узкопрофильных специалистов и список анализов определяет терапевт. Пенсионеры могут проверять здоровье ежегодно.

Также юрист упомянула, что пациенты имеют право обслуживаться в безопасных условиях. Медицинские заведения обязаны отвечать ряду требований. Сотрудники должны соблюдать чистоту, при необходимости проводить дезинфекцию, предоставлять качественное питание и проверенные лекарства.

Говоря о медикаментозном лечении, Душаева отметила, что пациент вправе требовать обезболивание — сам по себе данный запрос уже считается достаточным основанием. В таком случае врач должен ознакомиться с медкартой больного и подобрать подходящий препарат, а при недостаточной эффективности заменить его, если это возможно.

Воля граждан учитывается и в сфере вакцинации. После 18 лет человек волен сам принимать решение, а за несовершеннолетних выбор делают родители или опекуны. При этом отсутствие прививок не может быть причиной для ограничения прав на обучение или трудоустройство. Впрочем, для ряда специальностей вакцинация все-же будет обязательной из соображений безопасности, кроме того, непривитых учащихся могут временно отстранить от занятий при исключительных эпидемиологических обстоятельствах.

Наконец, больные имеют право получить детальную информацию о своем диагнозе и процессе лечения, в том числе ознакомиться с записями в медкарте. Эти сведения являются конфиденциальными и могут предоставляться ограниченному кругу лиц, который определяет сам пациент. Раскрытие врачебной тайны допустимо лишь по решению суда, либо в случае, когда характер травм имеет криминогенное происхождение.

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Ранее, 25 апреля, адвокат Юлия Кремер напомнила «Известиям» о правилах получения налогового вычета за лечение. Она отметила, что оформить вычет можно двумя способами — через работодателя и в налоговом органе.

Перечень медицинских услуг, после оплаты которых можно оформить вычет, утвержден постановлением правительства РФ № 458. Он включает проведение анализов, УЗИ и другие типы диагностики, услуги стоматологов, лечебные процедуры. Также можно получить вычет за покупку рецептурных препаратов.

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