Фильм «Барби» обошел по скорости сборов «Гарри Поттера»

Фильм «Барби» побил рекорд киностудии Warner Brothers по скорости сбора $1 млрд в кинотеатрах. Об этом сообщает New York Times. В прокате кинокартина находится чуть менее трех недель. Для того чтобы поставить рекорд, фильму «Барби» понадобилось около 17 дней. Предыдущий рекорд по скорости кассовых сборов принадлежит «Гарри Поттеру и Дарам Смерти: часть 2» передает телеканал «Известия». Фильм собрал 1 млрд за 19 дней.

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