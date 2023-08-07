Политолог назвал лицемерными отношения Украины и Польши

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк с большой долей вероятности будет оправдываться после слов о том, что дружеские отношения Киева и Варшавы носят временный характер. Об этом 7 августа «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

5 августа Подоляк сказал, что украинская сторона будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а затем между странами начнется конкуренция, в которой киевские власти начнут жестко защищать свои интересы.

«Я не исключаю того, что Подоляк еще отзовет свое заявление и будет оправдываться. Это вообще в стиле украинских политиков — сначала что-то заявить, а потом отказываться от своих слов, когда прилетит критика и осуждение, уж тем более из-за границы. Уверен в том, что польская сторона отреагирует на этот комментарий, потому что он был сделан официальным должностным лицом украинского государства», — сказал Мезюхо.

По мнению политолога, взаимоотношения Польши и Украины носят лицемерный характер.

«Объятия [президента Польши Анджея] Дуды с [украинским лидером Владимиром] Зеленским в стенах Верховной рады — это самый настоящий спектакль. Никакой дружбы между Польшей и Украиной нет. Польша вынашивает планы по аннексии украинских территорий и обогащению на российско-украинском противостоянии на поле боя», — считает он.

Собеседник «Известий» указал на то, что Польша ведет себя раздраженно, потому что она не предполагала, что боевые действия будут длиться столько времени.

«К этому времени, на мой взгляд, Польша хотела бы уже извлекать выгоду от участия в боевых действиях на стороне Украины, но пока она только вкладывается <…>. Я уверен в том, что поляки не забыли зверств бандеровцев. Они просто не акцентируют сегодня на этом внимание, потому что русофобия для них важнее исторической памяти», — заключил Мезюхо.

1 августа посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. Министр заявил в интервью польским журналистам, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

На следующий день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. Яблоньский указал также и на то, что в отношениях двух стран существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что противоречия в отношениях между Польшей и Украиной будут расти в будущем.