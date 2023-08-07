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Фильм «Баба-яга спасает мир» стал лидером российского кинопроката

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Российский фильм «Баба-яга спасает мир» возглавил кинопрокат. В РФ и СНГ кинокартина собрала за выходные более 97 млн рублей. В центре сюжета приключения Бабы-яги в современном мире. «За Палыча!» собрал в РФ и СНГ более 45 млн рублей, передает телеканал «Известия». В центре сюжета комедии — сын влиятельных родителей. Молодому парню предстоит сделать в жизни важный выбор. Замыкает топ кинопроката фильм «Жанна Дюбарри». За минувшие выходные картина собрала 39,8 млн рублей. Фильм стал дебютным для Джонни Деппа после длительного перерыва. Актер сыграл короля Людовика XV, который влюбился в простолюдинку. В центре сюжета — интриги из-за романа Жанны Дюбарри и монарха.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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