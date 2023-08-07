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Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт

«Ведомости»: Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт
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Фото: ТАСС/Paul Zinken
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Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт в августе. Об этом 7 августа сообщила газета «Ведомости».

По словам источников в двух операторах сотовой связи, Роскомнадзор стал требовать блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

Ведомство рассылает компаниями списки номеров, по которым они должны в течение трех дней предупредить абонента о возможной блокировке. Затем у пользователей есть 15 дней, чтобы актуализировать данные о себе. Если это не будет сделано, номер будет заблокирован согласно закону «О связи».

Под угрозой блокировки находятся корпоративные сим-карты и карты, которые раздаются на улицах без заключения договоров.

«По данным Telecom Daily, в России насчитывается порядка 6,5–7 млн серых сим-карт, и до сих пор можно без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, к примеру на всевозможных вокзалах», — рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, количество серых сим-карты снижается. В 2021 году этот показатель составил 11 млн.

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В России с начала весны вступили в силу новые поправки в КоАП РФ, которые предусматривают усиление ответственности за заключение договора с абонентом, данные которого не указаны или же оформлены на подставное лицо. Выявление нелегальных карт и их оперативная блокировка позволят сделать рынок мобильной связи в России более прозрачным, заявили в Роскомнадзоре.

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