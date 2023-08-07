Отечественный бренд Just clothes откроется на ведущих площадках в РФ

Новый одежный бренд Just clothes готовится к открытию в Москве (ТЦ «Европолис»), Санкт-Петербурге («Мега Парнас»), Казани, Ростове-на-Дону, Самаре («Меги» во всех городах) и Нижнем Новгороде (ТРЦ «Фантастика»). Об этом «Известиям» 7 августа рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

«Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров», — заметил эксперт.

29 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства обратил внимание на то, что отечественные компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

24 мая, как рассказали «Известиями» несколько компаний, в 2023 году в России планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров. Основатель креативного агентства SmartHeart Станислав Окрух выразил мнение, что отечественные бренды, если они не хотят копировать предшественников и подражать им, должны заново посмотреть на свою идентичность, найти новые точки соприкосновения с аудиторией.