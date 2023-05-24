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В РФ откроется более 400 магазинов отечественных брендов в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В текущем году в РФ планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров. Своими планами в рамках форума Mallpic поделились с «Известиями» несколько компаний. Речь идет о таких ритейлерах, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group и др.

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«Ходить в лаптях после ухода иностранных торговых сетей мы точно не будем. Напротив, уже год назад мы говорили, что для нас настало время возможностей. Западные компании с большим опытом и компетенциями сами прекратили свою маркетинговую деятельность, часть из них ушли», — сказал в рамках мероприятия глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он подчеркнул, что нужно фокусироваться на развитии наших брендов: без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта.

В 2023 году Gloria Jeans собирается открыть 130 новых магазинов, сообщил старший вице-президент по недвижимости сети Алексей Кондраков. Как рассказал директор по развитию Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) Игорь Мальтинский, в планах группы удвоить в этом году число открытых новых точек по сравнению с 2022-м (тогда появилось 113 новых торговых точек).

Амбициозные планы и у «Стокманн»: сеть намерена открыть двери в этом году 20 универмагов. При этом в 2022-м сеть не запускала новых точек, рассказал генеральный директор «Стокманн» Геннадий Левкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Свои рубашки: в РФ откроется более 400 магазинов отечественных брендов

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