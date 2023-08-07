Захарова назвала Украину лидером черной трансплантологии

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Об этом дипломат написала в статье, опубликованной в понедельник, 7 августа, на сайте Министерства иностранных дел России.

По ее словам, Украина заняла эти позиции еще в конце 1990-х годов, когда в СМИ появились первые публикации, вызвавшие скандалы в Киеве.

«Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением сoциально-экономического положения в стране», — говорится в статье.

По мнению Захаровой, в этом замешан официальный Киев, который «покрывает кровавый бизнес и потворствует ему». Так, она привела в пример задержанного в июне за торговлю детьми мужчину, которого в итоге отпустили под залог всего в миллион гривен.

Ранее, 31 июля, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев рассказал, что, по имеющейся у него информации, киевский режим использует раненых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. В этой связи он напомнил о том, что в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который предусматривает пересадку человеческих органов без согласия.

Еще в июле прошлого года о следах деятельности «черных трансплантологов» в рядах ВСУ рассказал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, операции проводили иностранные хирурги, после чего изъятые органы эвакуировали с территории Донбасса на материковую Украину, а затем перенаправляли в западные государства, где их цена возрастала многократно.