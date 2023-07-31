Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 31 июля, сообщил об имеющейся у него информации, согласно которой киевский режим использует раненых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.

«Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы <...>, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — сообщил он на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

В этой связи он напомнил о том, что в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия.

В конце мая сообщалось, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел боевиков ВСУ. Отмечалось, что после изъятия органов тела боевиков ВСУ сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки об их пропаже без вести.

До этого, в феврале, стало известно, что в морге городской больницы № 1 в Николаеве извлекают органы из тел солдат ВСУ, при этом у погибших нет следов ранений.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) еще в июле прошлого года сообщали о следах деятельности «черных трансплантологов» в рядах ВСУ. Подчеркивалось, что операции проводили иностранные хирурги, после чего изъятые органы эвакуировали с территории Донбасса на материковую Украину, а затем перенаправляли в западные государства, где их цена возрастала многократно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.