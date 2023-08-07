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ВС РФ ударом из ПТУР уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие ударом противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Отмечается, что мобильные группы противотанкистов работают вдоль всей линии фронта, нанося точечные удары и подавляя попытки противника прорвать оборону ВС РФ.

Спецгруппа быстрого реагирования 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженная противотанковыми управляемыми ракетами, получила цель под Угледаром — это опорный пункт противника с крупнокалиберным пулеметом, который мешает российским бойцам провести ротацию.

Двумя ударами опорный пункт ВСУ был уничтожен. После атаки бойцам необходимо откатиться на безопасное расстояние, чтобы не попасть под ответный огонь. По словам военнослужащих, противник сейчас куда менее активен, чем месяц назад, тогда в день приходилось выпускать по 15 ракет.

«Линия ЛЭП, под ней опорный пункт противника. На ЛЭП стояли камеры, мы этот опорный пункт противника уничтожали. Мы отработали, за нами вылетели три птички. Нас восемь часов кошмарила артиллерия. На двоих человек они потратили 78 выстрелов. Вот насколько они не любят нас. Жалко на них тратить дорогостоящие боеголовки — пробивается насквозь. Если брать «Фагот», то 113-й Bradley нещадно прошибается, а если брать натовские броневики, то на них вообще жалко, насквозь прошибаются», — поделился командир противотанкового взвода с позывным Пастырь.

Как указал корреспондент, ВСУ не оставляют попыток прорвать российскую оборону под Угледаром. Украинские боевики действуют небольшими группами, заходя, как правило, с флангов.

«Они сейчас в основном мобилизованные, которые особо ничему не научены. То есть они пытаются прорваться, но не получается. Мы поддерживаем огнем пехоту, стреляем по опорникам», — рассказал заряжающий с позывным Ирландец.

Все попытки ВСУ приблизиться хотя бы на метр к позициям ВС РФ заканчиваются для боевиков разгромом. Птурщики уничтожают живую силу и военную технику еще на подходе.

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Ранее, 31 июля, разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ нанесли удар ПТУР на купянском направлении по наблюдательному пункту украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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