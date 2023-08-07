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Конгрессвумен Грин сочла лицемерием заявление Госдепа о Навальном

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Заявления Госдепа США о приговоре Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) лицемерны. Такое мнение в субботу, 5 августа, высказала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Невероятно. <...> Теперь сделайте то же самое для [бывшего президента США Дональда] Трампа», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Таким образом конгрессвумен отреагировала на публикацию госсекретаря Энтони Блинкен, который назвал обвинения в адрес Навального сфабрикованными.

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В этот же день позицию американского Госдепа раскритиковало посольство РФ в США. Дипломаты отметили, что подобные высказывания недопустимы и могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела России.

Накануне Мосгорсуд приговорил блогера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Также 4 августа официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осуждает решение суда и считает предъявленные Навальному обвинения необоснованными.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального стало известно в октябре 2022 года. В рамках разбирательства еще 11 человек, причастных к преступлению, были объявлены в международный розыск.

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