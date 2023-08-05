В посольстве России осудили заявления США по приговору Навальному

Заявления американского Госдепа по поводу приговора Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) являются вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом 5 августа говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.

«Расцениваем это как грубую попытку вмешаться во внутренние дела. Повлиять на работу независимой судебной системы Российской Федерации. <...> Администрации [США] выгодно «брать в оборот» экстремистов ради раскачивания обстановки в нашей стране», — отметили дипломаты.

Также в представительстве упомянули, что негативная реакция Штатов лишь подтверждает правильность решения суда.

4 августа Мосгорсуд приговорил блогера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

В этот же день официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осуждает решение суда и считает обвинения в адрес Навального необоснованными.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального стало известно в октябре 2022 года. В рамках разбирательства еще 11 человек, причастных к преступлению, были объявлены в международный розыск.

Ранее, в марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.

В феврале 2021 года мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам он отказался признать свою вину, однако штраф выплатил.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений во время испытательного периода.