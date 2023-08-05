Реклама
Прямой эфир
Мир
ФРГ поставила Украине бронированные машины Wisent 1 и беспилотники Vector
Мир
Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру
Мир
Прокуроры в США возьмут старые показания Трампа для суда
Мир
Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу
Происшествия
Советник главы Крыма опроверг данные о взрыве в районе Крымского моста
Мир
Чад отказался от военного вмешательства в ситуацию в Нигере
Мир
В посольстве России осудили заявления США по приговору Навальному
Происшествия
Два буксира направлены к месту происшествия с танкером около Керчи
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +32 градусов 5 августа
Мир
Температура воды в Мировом океане достигла новых рекордных значений
Армия
Военные группировки «Восток» уничтожили более 20 боевиков ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Танзании
Мир
Нетребко потребовала выплатить ей $360 тыс. за отмененные выступления

В посольстве России осудили заявления США по приговору Навальному

Посольство: заявления США по приговору Навальному — вмешательство в дела РФ
0
Фото: ТАSS/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления американского Госдепа по поводу приговора Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) являются вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом 5 августа говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.

«Расцениваем это как грубую попытку вмешаться во внутренние дела. Повлиять на работу независимой судебной системы Российской Федерации. <...> Администрации [США] выгодно «брать в оборот» экстремистов ради раскачивания обстановки в нашей стране», — отметили дипломаты.

Также в представительстве упомянули, что негативная реакция Штатов лишь подтверждает правильность решения суда.

Последний бот: что ждет сторонников Навального после роспуска штабов
Финансирование сети и ее работу решили свернуть ради ухода руководства от уголовного преследования, полагают эксперты

4 августа Мосгорсуд приговорил блогера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

В этот же день официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осуждает решение суда и считает обвинения в адрес Навального необоснованными.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального стало известно в октябре 2022 года. В рамках разбирательства еще 11 человек, причастных к преступлению, были объявлены в международный розыск.

Ранее, в марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.

В феврале 2021 года мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам он отказался признать свою вину, однако штраф выплатил.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений во время испытательного периода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023