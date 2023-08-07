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На северо-востоке Китая в результате наводнений погибли 14 человек
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На северо-востоке Китая в результате наводнений погибли 14 человек

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Фото: Global Look Press/Yan Linyun
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Минимум 14 человек погибли, один объявлен пропавшим без вести в результате наводнений в муниципальном округе города Шулань (северо-восточная провинция Цзилинь). Об этом 6 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

«14 человек погибли и один числился пропавшим без вести по состоянию на 22:00 (17:00 мск) воскресенья после того, как сильный дождь обрушился на город Шулань в северо-восточной китайской провинции Цзилинь», — говорится в сообщении.

Отмечается, с вечера 1 августа в Шулане шли ливни, принесенные супертайфуном «Доксури». Уровень воды в водохранилищах и крупных реках к настоящему времени снизился до безопасного уровня.

Местное правительство мобилизовало различные спасательные силы для эвакуации жителей, ремонта дорог, восстановления электроснабжения и связи, чтобы как можно скорее вернуть население к нормальной жизни.

Трое местных чиновников, в том числе вице-мэр города, погибли во время борьбы с наводнениями, вызванными дождями.

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И почему Китаю надо готовиться к новому вызову

Ранее, 30 июля, сообщалось, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек.

28 июля стало известно, что на Филиппинах в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», 13 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Отмечалось, что тайфун затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год тут может произойти несколько десятков тайфунов и штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.

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