Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке
Мир
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-адмирал ВМС США предрек войну в Африке из-за ситуации в Нигере
Мир
Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
Глава «ПСЖ» назвал предательством отказ Мбаппе подписать новое соглашение
Армия
Разведчики ЮВО уничтожили позиции и технику ВСУ в лесных массивах
Армия
ВС РФ ударом из ПТУР уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Мир
В Британии решили увеличить штраф работодателям за наем нелегалов
Мир
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Общество
Синоптики пообещали похолодание на 12 градусов в Москве в конце недели
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы

Кардиолог рассказала о влиянии образа жизни на артериальное давление

HealthDay: изменения образа жизни снижают потребность в лекарствах от давления
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение образа жизни может нормализовать артериальное давление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом кардиолог Джойс Оэн-Сяо из Йельской медицинской школы рассказала изданию HealthDay.

По словам специалиста, регулярная физическая активность, правильное питание и здоровый режим сна не только усиливают эффективность лекарственных препаратов, корректирующих давление, но и могут их заменить в некоторых случаях.

Так, 150 минут ходьбы, танцев или других умеренных нагрузок в неделю повышают частоту сердечных сокращений. Чтобы поддерживать регулярный сердечный ритм, рекомендуется снизить потребление соли или включить в рацион больше продуктов с высоким содержанием калия.

Полный или частичный отказ от алкоголя, поддержание здорового веса, качественный сон и ограничение факторов стресса также являются эффективным способом предупредить сердечные патологии. По крайней мере, это поможет сдержать их развитие и минимизировать негативные последствия.

Высокие отношения: как гипертония влияет на продолжение рода
Эксперты рассказали, почему будущим родителям надо следить за давлением

Между тем 4 августа врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиники» к.м.н. Светлана Бязрова в беседе с «Известиями» подчеркнула, что людям с гипертонией особенно важно соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду. Высокая температура воздуха негативно влияет на артериальное давление и может спровоцировать такие осложнения, как ишемическая болезнь, инсульт, сердечный приступ и др.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023