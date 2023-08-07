Кардиолог рассказала о влиянии образа жизни на артериальное давление

Изменение образа жизни может нормализовать артериальное давление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом кардиолог Джойс Оэн-Сяо из Йельской медицинской школы рассказала изданию HealthDay.

По словам специалиста, регулярная физическая активность, правильное питание и здоровый режим сна не только усиливают эффективность лекарственных препаратов, корректирующих давление, но и могут их заменить в некоторых случаях.

Так, 150 минут ходьбы, танцев или других умеренных нагрузок в неделю повышают частоту сердечных сокращений. Чтобы поддерживать регулярный сердечный ритм, рекомендуется снизить потребление соли или включить в рацион больше продуктов с высоким содержанием калия.

Полный или частичный отказ от алкоголя, поддержание здорового веса, качественный сон и ограничение факторов стресса также являются эффективным способом предупредить сердечные патологии. По крайней мере, это поможет сдержать их развитие и минимизировать негативные последствия.

Между тем 4 августа врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиники» к.м.н. Светлана Бязрова в беседе с «Известиями» подчеркнула, что людям с гипертонией особенно важно соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду. Высокая температура воздуха негативно влияет на артериальное давление и может спровоцировать такие осложнения, как ишемическая болезнь, инсульт, сердечный приступ и др.