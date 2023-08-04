Врач рассказала, как людям с гипертонией обезопасить себя в жару

Людям с гипертонической болезнью в жару особенно важно соблюдать меры предосторожности. Об этом 4 августа «Известиям» заявила врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Бязрова.

По словам специалиста, в жаркую погоду сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и гипертония, могут обостряться.

«Обычно в жару артериальное давление снижается, но у людей с гипертонической болезнью эта реакция может быть нарушена, и вместо снижения может произойти его повышение. Кроме того, длительное нахождение на жаре, особенно в условиях города, может привести к колебаниям артериального давления, нарушениям ритма сердца и другим проблемам», — сказал она.

Бязрова отметила, что резкое повышение артериального давления особенно опасно для гипертоников, так как может привести к таким серьезным осложнениям, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечный приступ, почечная недостаточность, заболевания зрительных органов, осложнения беременности и другим.

«Поэтому людям с гипертонической болезнью в жару особенно важно соблюдать меры предосторожности: пить как можно больше жидкости (не менее 2 л воды в день), ограничить физические нагрузки, избегать длительного пребывания на прямом солнце, носить легкую одежду из натуральных материалов и головной убор, следить за питанием (не рекомендуется употреблять соленую, жирную и острую пищу) и регулярно контролировать артериальное давление», — рекомендовала врач.

2 августа врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь.