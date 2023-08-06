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ВСУ обстреляли мост между Геническом и Арабатской стрелкой

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа, обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что почти все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий <…>. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора также сообщил, что в результате атаки был ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент обстрела. Также был перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. По словам Сальдо, из-за этого более 20 тыс. жителей города остались без газоснабжения.

Врио главы региона добавил, что важного военного значения мост не имеет.

«Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей», — написал он.

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В этот же день стало известно, что в результате обстрела Горностаевки в Херсонской области со стороны ВСУ погибли два мирных жителя.

До этого, 4 августа, ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках также в Херсонской области. Дрон противника сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди. Пострадавших не было.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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