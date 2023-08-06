Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров
Общество
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве
Мир
Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Мир
В США указали на отсутствие смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем
Армия
ВС РФ уничтожили около 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Артист балета Владимир Кудряшов умер на 101 году жизни

0
Фото: Большой театр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артист балета Владимир Кудряшов ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщили 6 августа в Большом театре.

«На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63)», — говорится в сообщении театра Telegram-канале.

Отмечается, что чуть больше месяца назад коллеги Кудряшова поздравили его со столетнем юбилеем.

Церемония прощания с артистом балета пройдет 8 августа, отпевание состоится в 10:00 в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово на Солдатской улице, дом №4.

Кудряшов выступал на сцене Большого более двадцати лет — с 1941 год по 1963-й. В его репертуаре была тридцать одна партия.

Артист также сыграл несколько ролей в кино: в Пляске опричников в фильме «Иван Грозный» 1944 года режиссера Сергея Эйзенштейна, исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта», которая получила премию Каннского фестиваля. Также Кудряшов снялся в «Хрустальном башмачке» 1961 года Александра Роу и в «Человеке-амфибии».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023