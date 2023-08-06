Артист балета Владимир Кудряшов умер на 101 году жизни

Артист балета Владимир Кудряшов ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщили 6 августа в Большом театре.

«На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63)», — говорится в сообщении театра Telegram-канале.

Отмечается, что чуть больше месяца назад коллеги Кудряшова поздравили его со столетнем юбилеем.

Церемония прощания с артистом балета пройдет 8 августа, отпевание состоится в 10:00 в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово на Солдатской улице, дом №4.

Кудряшов выступал на сцене Большого более двадцати лет — с 1941 год по 1963-й. В его репертуаре была тридцать одна партия.

Артист также сыграл несколько ролей в кино: в Пляске опричников в фильме «Иван Грозный» 1944 года режиссера Сергея Эйзенштейна, исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта», которая получила премию Каннского фестиваля. Также Кудряшов снялся в «Хрустальном башмачке» 1961 года Александра Роу и в «Человеке-амфибии».