Тайное познание: чем удивили Башмет и Абдразаков в «Сириусе»

Восточная нега и русская удаль. Мятежный дух и любовный пыл. Удивленный Станиславский и жизнерадостный Чайковский. Кульминацией Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» стали выступления заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова и народного артиста СССР Юрия Башмета. Бас представил премьеру программы в честь юбилеев Рахманинова и Шаляпина. Альтист доказал, что в музыке Чайковского остается немало тайн. «Известия» оценили просветительский заряд форума.

Поджигать и задорить

Рахманинову и Шаляпину Ильдар Абдразаков посвятил по отделению. Помимо этого звучали произведения Рубинштейна, Массне, Россини, Глинки, Булахова и народные песни. Гении русского искусства подружились в 1897 году в опере Мамонтова, где Рахманинов был дирижером, а Шаляпин солистом, и пронесли свою дружбу через всю жизнь.

«Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса», — вспоминал Николай Телешов в «Записках писателя» об одном из вечеров 1904 года, где Шаляпин пел, а Рахманинов аккомпанировал.

Певец «задорил» композитора и в творчестве. Рахманинов посвятил другу пять романсов, а услышанную от него русскую народную песню «Эх ты, Ванька», использовал в своем сочинении «Три русские песни» для оркестра и хора.

Фото: sirius-ft.ru

Романсы в концерте не прозвучали. Из рахманиновского наследия Ильдар Абдразаков выбрал то, что публика знает и любит, х отя по меньшей два произведения из первого посвященного Рахманинову отделения имели непосредственное отношение к Шаляпину.

«Письмо Станиславскому» Сергей Васильевич сочинил к празднованию 10-летнего юбилея Художественного театра, но сам прибыть на него не смог. Как вспоминала жена Рахманинова Наталья Александровна, среди потока официальных приветствий, речей и адресов на эстраде появился неожиданно Шаляпин, спел письмо и произвел такой фурор, что публика потребовала биса.

Второй привет от Шаляпина — каватина Алеко. К герою одноименной оперы певец относился с особым пиететом. Был уверен, что в образе дерзкого свободолюбца Пушкин вывел себя и даже гримировался под Александра Сергеевича. Рахманинов это мнение не разделял и на просьбу друга написать пролог к опере, поясняющий параллель Пушки —Алеко, ответил отказом.

Абдразаков Пушкиным быть не старался, но мятежный дух и любовный пыл его героя донес сполна, как, впрочем, и характеристики других персонажей. Журналистам Ильдар рассказал, что главной особенностью Шаляпина считает умение рисовать голосом. И, надо сказать, сам он в этом отношении показал себя превосходным художником. Каждая композиция стала портретом, в чем большая заслуга концертмейстера певца Мзии Бахтуридзе, пианистки тонкой и чуткой.

Нирвана и тьма

Почетное место в вокально-живописной галерее заняли восточные образы, на которые традиционно богата русская музыка. Вдохновенный мечтатель в «Не пой, красавица». Восхищенный созерцатель в «Она, как полдень, хороша». Растворившийся в нежнейшем пианиссимо любитель нирваны в «Клубится волною могучею Кур».

Фото: пресс-служба фестиваля

— Восток у меня в крови, — пояснил певец.

Не менее убедительными в палитре Ильдара Абдразакова оказались романтические герои. Артист будил заветным именем ночную тьму («В молчаньи ночи тайной»). Сокрушался о сладких снах и юных грезах («Элегия»). Благодарил Создателя за счастье любить («Все отнял у меня»). Печалился о зазнобушке, что не в любви живет («Ноченька») и поверял глубину чувств картинами природы («Здесь хорошо», «Весенние воды»).

Богато были представлены комические персонажи во главе с доном Базилио из «Севильского цирюльника» (одна из коронных ролей Шаляпина). В этом разделе в дополнение к неисчерпаемым голосовым возможностям артист подключил и недюжинные актерские, вызвав восторг публики. Впрочем, зрители восторгались Ильдаром непрерывно. Крики «Браво!» неслись после каждого выхода. Непринужденным выдалось и общение.

— Жарковато тут у вас, — пожаловался артист.

— А вы пиджачок снимите, — посоветовали из зала.

— Попозже, — отозвался Абдразаков, но так и не рискнул.

В другой раз зазвонил мобильный, а певец как раз настраивался на следующее произведение.

— Ничего, подождем, — согласился он, пока смущенный владелец урезонивал звонок.

Фото: sirius-ft.ru

Особенно радовались Ильдару дети, которых на концерте оказалось множество. Большинство — из образовательного центра «Сириус». Певец посылал им воздушные поцелуи, а журналистам сообщил, что вдвойне рад приезду в «прекрасный городок» Сириус, поскольку «здесь учатся талантливые молодые ребята». И пообещал приезжать еще, тем более что дорога уже протоптана такими выдающимися мастерами, как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Юрий Башмет.

Флейта и Ленский

Маэстро Башмет на следующий день презентовал в «Сириусе» программу «Чайковский знакомый и незнакомый». Вместе с ним и прославленными «Солистами Москвы» выступили юные музыканты из Российского национального молодежного оркестра (РНМО). Как отметил маэстро, все они в свое время прошли обучение в «Сириусе».

«Чайковский знакомый» был представлен Серенадой для струнного оркестра. В этот вечер Юрий Абрамович был настроен особенно решительно и даже мечтательную Элегию, самую лирическую часть опуса, продирижировал энергично и напористо. Кроме того, за знакомого Петра Ильича ответила первая скрипка РНМО Виктория Абрамова, столь же жизнерадостно сыгравшая с оркестром Мелодию и Вальс-скерцо.

Фото: sirius-ft.ru

Чайковский, неизвестный широкой публике, прозвучал в переложениях. Если трепетное Анданте из Второго квартета, сыгранное «Солистами Москвы», достаточно легко представить в звучании камерного оркестра, то на теноровую арию Ленского в исполнении флейты и струнное «Анданте кантабиле», переложенное для валторны, отважится не самое бедное воображение. Тем не менее маэстро рискнул и вывел на сцену двух своих подопечных из РНМО — флейтистку Серафиму Федорову и валторниста Егора Булгакова.

Ребята справились на отлично, «браво» крикнул даже обычно строго сосредоточенный Ханс-Иоахим Фрай, худрук фонда «Талант и успех», курирующего юные дарования. На вопрос о необходимости подобных экспериментов маэстро Башмет ответил, что исполнять Чайковского — и огромное удовольствие, и невероятная ответственность. Чисто сыграть недостаточно, нужно играть с душой, и если это есть, то все инструменты хороши.

Что дальше

Программу Большого музыкального фестиваля «Сириус» тремя концертами продолжит Российский национальный оркестр (РНО) под управлением Ивана Никифорчина и Александра Рудина. В первом будет солировать трубач Вадим Эйленкриг, во втором — певица Хибла Герзмава. В третьем сказку с оркестром «Аленький цветочек» исполнит актер Александр Олешко. В афише выступлений РНО — симфонические произведения Бородина, любимые джазовые хиты и мелодии из кинофильмов, шедевры русской вокальной классики.

Далее грядет час камерной музыки. Сочинения Брамса и Чайковского исполнит Квартет имени Бородина. В концерте «Вадим Репин и друзья» будет представлена программа из произведений Сен-Санса и Франка.

Фото: sirius-ft.ru

Завершится фестиваль 26 августа выступлением старейшего симфонического коллектива России — оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева. Музыканты исполнят сочинения Чайковского, Брамса и Рахманинова.

Концерты пройдут в залах парка науки и искусства «Сириус», бывшем медиацентре Олимпиады в Сочи. Как пояснили в пресс-службе фестиваля, строительство театрально-концертного комплекса в «Сириусе» идет полным ходом, и уже в следующем году он примет артистов и зрителей.