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Градус кипения: кино на Кавказе, Гергиев на «Сириусе», Домогаров в «Маскараде»

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: пресс-служба фестиваля/Алексей Нешин
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Большой летний фестиваль «Сириус» открылся выступлением оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. I фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках объявил победителей. Программу кинофестиваля «Алые паруса», завершившегося в Артеке, оценили 3 тыс. детей. 100-летие образования Республики Бурятия отметили спортивно-культурным праздником «Наадан Сурхарбаан». Театр Российской армии закрыл сезон «Маскарадом» с участием Александра Домогарова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Родные люди

I фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» объявил победителей. Гран-при и приза за лучшую режиссуру удостоена команда 13-летнего режиссера Николь Плиевой за фильм «Ботан» — о непростых отношениях старшего и младшего поколений.

Главная тема фестиваля — «С чего начинается Родина» — конечно, очень серьезная, взрослая, — отметила в беседе с «Известиями» член жюри форума, народная артистка России Раиса Рязанова. — Радует и то, что кино для юных участников фестиваля не просто увлечение, а серьезная работа. Интересно было следить, во что это выльется, чем закончится. Фестивалю желаю быть, расширяться, возможно, дорасти до международного. И дай Бог, чтобы на долгие годы.

детский
Фото: пресс-служба фестиваля/Алексей Нешин

По мнению президента фестиваля, заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, форум может значительно повысить как творческий, так и туристический потенциал городов Кавказских Минеральных Вод.

— Я езжу по родному региону. Вижу, какие отличные появились Дома культуры, концертные площадки, — заметил он. — Если мы в Ессентуки привозим столько известных кинематографистов, детей, картин, почему бы не сделать фестиваль одновременно и в Пятигорске, и в Кисловодске, и в Железноводске — так, чтобы всё кипело.

В конкурсе участвовали дети от семи до 17 лет — всего девять кинематографических команд. В течение шести дней участники снимали и монтировали фильмы, а также посещали мастер-классы, творческие встречи, театральные и кинопоказы.

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Достоинства Артека

Программу кинофестиваля «Алые паруса», завершившегося в Артеке, оценило самое большое жюри в мире — 3 тыс. детей. За неделю фестиваля было представлено 74 картины, из них девять — в основном конкурсе. Лучшим фильмом был признан «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко.

Фестиваль в Артеке долгие годы возглавлял народный артист СССР Василий Лановой, и его влияние чувствуется до сих пор, отметил в беседе с «Известиями» нынешний президент форума Андрей Соколов.

Артек
Фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

Всё у Ланового было по «Гамбургскому счету». И конечно же, он хотел, чтобы подрастающее поколение перенимало эстафету у мастеров, — подчеркнул он. — Василий Семенович был не только актером, педагогом, но прежде всего — патриотом России с большой буквы. Это слово сейчас наконец-то обретает свой истинный смысл. Честь, достоинство долго были проходящими понятиями. А сейчас по-другому начинают звучать.

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В поддержку воинов

100-летие образования Республики Бурятия в Улан-Удэ отметили спортивно-культурным праздником «Наадан Сурхарбаан».

Сурхарбаан — это больше чем спорт и традиции, это важная часть культуры, истории, верования, национального менталитета и духовного иммунитета бурятского народа. Сурхарбаан выдержал испытание временем, традиции этого праздника не прерывались, и это очень важно, — подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Наадан Сурхарбаан
Фото: бурятия100.рф

В программу вошли музыкальные и театральные мероприятия, состязания по национальным видам спорта, конкурс бурятских красавиц. Все события проходили под девизом «Поддержим наших ребят!». Зрители вносили посильный вклад в сбор помощи участникам СВО.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе праздника, организаторы собрали значительные средства, помогли также спонсоры и партнеры.

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С нежным бризом

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» открылся выступлением оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Прославленный коллектив дал гала-концерт. Были исполнены симфонические произведения русских композиторов.

Продолжит программу опера Чайковского «Иоланта».

фестиваль
Фото: ФТ «Сириус»

Фестиваль продлится до конца августа. На федеральной территории выступят ведущие мастера классической сцены, в том числе пианист Денис Мацуев, альтист Юрий Башмет, певец Ильдар Абдразаков, известные оркестры и ансамбли.

Одной из особенностей вечеров станет место проведения концертов, сообщили в пресс-службе форума. Они состоятся в самом сердце Олимпийского парка — на открытой сцене на Медальной площади. Звездное небо, нежный морской бриз и знаменитые олимпийские объекты выступят в роли уникальных декораций.

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Судьба и встреча

Театр Российской армии закрыл сезон «Маскарадом» с участием Александра Домогарова. Драму Михаила Лермонтова поставила режиссер Нина Чусова. Для народного артиста России исполнение роли Арбенина совпало с юбилеем — ему исполнилось 60 лет.

По словам юбиляра, у хорошего артиста, который ценит свою работу и профессию, роли — это его дети.

Маскарад
Фото: Театр российской армии

— Не может быть нелюбимый ребенок, — рассказал он «Известиям». — Другое дело, что одному ты уделяешь много внимания, другому меньше, и он вырастает другим, не таким, каким бы ты хотел. Бывают роли, которые хотелось бы пропустить. Но и за них мне не стыдно.

Артист считает, что поворотными моментами в судьбе актера становится сотрудничество с выдающимися режиссерами. В частности, так он оценивает свою работу с Андреем Кончаловским, у которого сыграл в спектаклях «Вишневый сад» и «Сцены из супружеской жизни».

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