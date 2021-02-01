«Берегите театр, берегите этот дом»: как страна простилась с Василием Лановым
Погасшие афиши, лучезарное лицо любимого миллионами зрителей актера Василия Семеновича Ланового в многочисленных сценических образах и стихийный мемориал у Театра им. Вахтангова... Все это появилось на Арбате еще накануне прощания с народным артистом СССР. А в день похорон поклонники стали собираться еще затемно. «Где цветы можно купить так рано?» — обсуждали они в метро. «Вот там круглосуточный магазин». Огромное количество людей захотело выразить благодарность Лановому за то, что указал им путь в жизни, подарил ярких персонажей. Не забыли о великом артисте и коллеги по цеху — Нонна Гришаева, Мария Аронова, Лидия Вележева, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий и многие другие.
Настоящий гражданин
Церемония прощания была назначена на 10 утра, но уже за час до официального начала у театра собралось очень много людей: приехали группы учеников от школ, кадеты и курсанты, представители всех родов войск и МЧС, коллеги по театральному цеху. Ученики Первого московского кадетского корпуса организовали почетный караул у стихийного мемориала возле театра.
Из-за большого количества людей церемонию начали на полчаса раньше. И было понятно, что это трагическое событие государственного масштаба. Среди пришедших проститься с Лановым были не только деятели искусства, но и политики, чиновники, руководители крупнейших структур: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова.
Цветы у здания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями:
«Кончина Василия Семеновича Ланового — огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас. Для всех, кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком. Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего Россия, ее судьба, история и будущее».
На сцене театра, где Василий Лановой прослужил более 60 лет и сыграл десятки ярких ролей, был установлен гроб. На подушечках — многочисленные награды артиста. Рядом — венки от президента, патриарха, столичных театров, друзей и коллег. Над гробом — фотография Ланового с траурной лентой.
Рядом с гробом сидели близкие, коллеги по театру и еще не отошедшая от болезни вдова Ланового — народная артистка России Ирина Купченко. В начале января у обоих супругов был диагностирован коронавирус.
Учитель и ученик
В зале были многочисленные ученики Василия Семеновича по Щукинскому училищу, где он возглавлял кафедру сценической речи и преподавал художественное слово. Сам Лановой был щукинцем и никогда не забывал о тех, кто дал ему дорогу в профессию.
— Если было какое-то мероприятие, посвященное нашему училищу, он обязательно приходил, выступал и непременно выражал благодарность своим учителям, открывшим ему дорогу в жизнь, — рассказал «Известиям» ректор Щукинского института Евгений Князев. — Сам он педагог уникальный: у него сильная личностная основа. Будучи блистательным чтецом, он учил не просто говорить, но понимать культуру и литературу. Он, наверное, не столько работал со студентами над какими-то техническими вещами, сколько наполнял ребят внутренним содержанием. Что-то он умел сказать такое, благодаря чему у его учеников происходил личностный и человеческий рост.
Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Секрет педагогического дара Ланового «Известиям» раскрыл его коллега, народный артист России Юрий Шлыков, заметивший, что Василий Семенович до последних дней бегал на занятия к студентам, перепрыгивая через несколько ступенек:
— Когда его ученики выходили на сцену, от них глаз невозможно было оторвать. Как-то я спросил у одного из студентов, как и что он вам преподает, и мне ответили: «Ну, сначала он что-то рассказывает, шутит, потом я. Он выбегает и что-то показывает, затем я. И мы как-то вместе сочиняем». Вот это ощущение «вместе», это родство поколений давало поразительные результаты.
Для Вахтанговского театра смерть Ланового — огромная потеря, так как Василий Семенович был одним из последних звеньев, которое связывало современное поколение с основателем театра: Лановой — ученик Цецилии Мансуровой, которая в свою очередь училась у Евгения Вахтангова.
— Он всегда говорил какие-то простые и правильные слова: «Берегите театр, берегите этот дом. Нужно обязательно сохранить память обо всех, кто здесь служил. Постараться передать следующему актерскому поколению. Это все намолено, выстрадано людьми», — поделился с «Известиями» директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, актер Юрий Шлыков и актриса Ирина Купченко (слева направо)
По его словам, артист был безмерно рад, когда узнал, что театр выкупает дом Евгения Вахтангова во Владикавказе и там планирует создать музей.
— Он постоянно заходил ко мне, шутя, приветствовал: «Товарищ главнокомандующий, лейтенант запаса Лановой прибыл. Когда вы ремонт закончите?» — «Да нескоро». — «Так все плохо? Ну вы помните, как только все сделают, я там должен первый выступить. Учтите, пожалуйста». Причем в силу возраста Василий Семенович иногда забывал, что мы об этом уже договорились, и каждый раз напоминал. Собственно, это были его последние слова при нашей встрече…
Часы молчания
Огни в зале театра были приглушены. Со сцены не звучало траурных речей: вахтанговцы традиционно провожают своих молча. Люди нескончаемой веерницей тянулись из левой стороны зала на сцену, чтобы возложить цветы и поклониться артисту. Все желающие вне зависимости от статуса могли спокойно задержаться в зале, посидеть, послушать голос Ланового: в динамиках звучали стихи в исполнении артиста, посвященные военной тематике, песни.
Василий Семенович, несмотря на всенародную известность и звания, был человеком довольно скромным. Жители арбатских переулков часто могли увидеть натянутую, как струна, стройную фигуру актера в кепочке, идущую решительным шагом к театру или училищу. И вот он в последний раз собрал всех в любимом зале — генералов и курсантов, народных артистов и студентов театральных вузов, первых лиц государства и пенсионеров.
Когда в зал вошла Алина Покровская, сыгравшая Любу в «Офицерах», зазвучала песня «От героев былых времен», и присутствующие одновременно встали. Даже те, кто казался стойким и держал боль в себе, уже открыто стали вытирать слезы и тихо подпевать Лановому.
Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Многие, кто пришел в этот день проститься с артистом, отмечали, что он и в жизни был таким же, как его герои на сцене — большим романтиком, человеком чести, не изменяющим себе и своим принципам.
— Он никогда не предавал свои убеждения и был абсолютно бесстрашен. Когда в 1990-е все сжигали партбилеты, а слово «коммунист» носило отрицательный характер, Василий Лановой остался верен себе и всегда был коммунистом. Понятие «предательство» для него было самым страшным в жизни, — сказал Юрий Шлыков.
А летчик-космонавт Сергей Крикалев отметил в беседе с «Известиями», что Лановой фактически занимался патриотическим воспитанием всего народа. «Он оставался верным своему делу не только в кино или театре, но и вся его жизнь, общественная деятельность в том числе была связана с тем, что он давал пример не только своими ролями, но и своей жизнью» — уверен Герой Советского Союза и Герой России.
У многих людей с Лановым были связаны личные истории. Поэт, лауреат премии «Дебют» Анна Логвинова рассказала, что однажды он, возможно, спас ей жизнь:
— 2004 год, мы были на каком-то большом мероприятии, оформленном как бал. Я к нему подошла, мы стали говорить о Шевченко и песнях Украины. И тут на нас полетели бутафорские стены. Я даже не поняла, что произошло. Видимо, он взял удар на себя. Через пять минут Василий Семенович, отмахиваясь от предлагавших помощь, с кровью на виске спокойно продолжал наш разговор.
А контр-адмирал, Герой России, бывший командир 10-й Противоавианосной дивизии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота Илья Козлов признался, что, может быть, из-за фильма «Офицеры» и выбрал эту профессию. И хотя не был знаком с Лановым лично, не мог не прийти проститься с ним.
Портрет на могиле народного артиста СССР Василия Ланового
Одной из последних работ Василия Семеновича на вахтанговской сцене стала роль в спектакле «Последние луны», поставленном худруком театра Римасом Туминасом, где он пронзительно играл со своей супругой Ириной Купченко историю двух пожилых людей. Еще в конце декабря он выходил на сцену, еще совсем недавно раздавался в зале его мощный, попадающий в самое сердце голос, но уже в начале года всенародно любимого артиста подкосила болезнь. Последняя луна последнего офицера закатилась чуть ранее полуночи 29 января.
Похоронен артист на Новодевичьем кладбище.