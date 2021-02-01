Вдовиченков поделился воспоминаниями о Лановом

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков в понедельник, 1 февраля, поделился воспоминаниями о коллеге по Театру Вахтангова Василии Лановом.

«Василий Семенович обладал удивительным свойством. Когда я его видел, он всегда куда-то шел по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом. Он был для меня олицетворением актера с большой буквы. Я всегда на него смотрел, открыв рот. Я даже боялся с ним заговорить», — заявил он в беседе с «Газетой.ру».

По словам Вдовиченкова, со смертью Ланового ушла эпоха, «последний из могикан» театра. Он напомнил, что ранее не стало Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Владимира Этуша, передает RT.

«Остались у нас только барышни прекрасные. Очень жаль», — добавил он.

Ранее, 29 января, актер Лев Прыгунов в беседе с «Федеральным агентством новостей» выразил соболезнования в связи со смертью Ланового.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым прошла 1 февраля в Вахтанговском театре. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни из-за коронавируса. Его госпитализировали с COVID-19 в начале января.

В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ланового, глава государства был поклонником и «артистического таланта Ланового», и «его твердой гражданской позиции».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что актера можно считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни.