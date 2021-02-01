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В театре Вахтангова началась церемония прощания с Лановым

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Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым началась в Вахтанговском театре утром в понедельник, 1 февраля.

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Гражданская панихида проходит на основной сцене театра, в котором актер служил более 60 лет. Десятки людей идут с цветами, чтобы проститься с артистом. У здания на Арбате выстроилась очередь.

На фасаде театра пришедших встречают электронные афиши, на которых размещены фотографии артиста. На сцене театра в главном зале можно разглядеть многочисленные венки, в том числе от президента России Владимира Путина и патриарха Московский и всея Руси Кирилла.

Проводить Ланового в последний путь пришли его близкие, друзья и коллеги.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни из-за коронавируса. Его госпитализировали с COVID-19 в начале января.

В Кремле заявили, что Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста СССР. Президент был поклонником и «артистического таланта Ланового» и «его твердой гражданской позиции».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что актера можно считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни.

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