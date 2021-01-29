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В Севастополе заложат посвященный Василию Лановому Сад памяти

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В Севастополе заложат посвященный Василию Лановому Сад памяти. Мероприятие состоится в рамках одноименной патриотической акции, которую активно поддерживал народный герой. Об этом сообщили в Оргкомитете

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Оргкомитет международной акции «Сад памяти» вместе со всей страной скорбит об утрате народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося в четверг, 28 января. Как подчеркивал ранее президент России Владимир Путин, помимо творчества неоценим и достоин самого глубокого уважения личный вклад Ланового в сбережение патриотических традиций и воспитание молодёжи.

Напомним, в Год памяти и славы Василий Лановой стал главным амбассадором международной акции «Сад памяти». Вместе с волонтерами он не раз участвовал в памятных высадках деревьев, в том числе на старте акции в Крыму и в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве. Кроме того, Лановой был одним из основателей патриотической акции «Бессмертный полк» и председателем попечительского совета акции.

«Для меня как для человека, чьи родители прошли войну, это особо ценно. Память о тех годах живет во мне. И я счастлив, что для нынешнего поколения она не канула в небытие», — отмечал народный артист.

В 2021 году в рамках международной акции первый Сад памяти в Севастополе будет разбит в честь Василия Ланового. Решение принял Оргкомитет, подчеркивая, что для многих Василий Лановой останется в памяти как «народный офицер», человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций страны.

Народный артист СССР Лановой скончался в четверг, 28 января. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актера госпитализировали с коронавирусом. Накануне его самочувствие ухудшилось, актер был переведен в реанимацию.

Международная акция «Сад памяти» — ежегодная инициатива по высадке 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

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