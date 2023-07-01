Театр и нации: чем удивила Александринка в Бурятии

Подколесин на коньках. Клеон на трибуне. Степан Разин в раздумьях. А также актерские песни, благословение богов и спектакли-кочевники. В Улан-Удэ завершились дни Александринского театра. «Известия», побывав в столице Бурятии, убедились, что прославленный коллектив продолжает движение на восток, объединяет культуры и находит новые форматы.

Два зайца

Александринский театр приехал в столицу Бурятии впервые в своей 267-летней истории и одним выстрелом убил двух зайцев. С одной стороны, визит прошел в рамках «Больших гастролей» всероссийского проекта Росконцерта и Минкультуры, с другой — спектакли и сопутствующая им образовательная программа вписаны в концепцию Ассоциации национальных театров России (АНТ), флагманом которой выступает Александринка.

— Дни Александринского театра в Бурятии — еще один шаг АНТ на пути обустройства нашего многонационального культурного пространства, — рассказал «Известиям» худрук Александринки и председатель совета АНТ Валерий Фокин. — Буквально год назад ассоциация была создана, и сегодня можно констатировать, что всё задуманное — творческое сотрудничество, обмен опытом, обучение, гастроли, — словом, всё, что способствует выявлению мощного театрального потенциала России, не осталось на словах, работает.

Худрук счел символичным, что очередной этап большого диалога национальных театров принимает Бурятия: республика в этом году отмечает 100-летие, а самобытнейший Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева (ГБАТД) выступает в авангарде всех событий АНТ.

Кроме того, между Бурятским театром и Санкт-Петербургом, а именно Театральным институтом на Моховой, существует прямая связь. Начиная с 1950-х годов и до сегодняшнего дня в театре служили и служат четыре поколения выпускников актерских студий из Северной столицы.

Худрук Бурятской драмы Саян Жамбалов связал приезд коллег с добрыми силами природы.

— В Улан-Удэ идет дождь. А у нас говорят, когда дело начинается с дождя, это означает, что небо и духи ему радуются, землю для него очищают и оживляют, — заметил он. — Мы, конечно, чувствуем огромную ответственность, принимая такой серьезный театр, поэтому на всякий случай договорились с духами, чтобы они встретили наших людей как своих.

В шутке худрука обнаружилась доля правды. Спектакли Александринки действительно оказались «родными» для местных сцен Бурятской и Русской драмы. Директор Александринского театра Сергей Емельянов подтвердил, что всё было сыграно на местном оборудовании, серьезная адаптация не потребовалась.

Близкие люди

Для знакомства театр предложил три очень разные постановки. Открыл гастроли «Демагог» драматурга Кирилла Фокина и режиссера Хуго Эрикссена. Тему молодые авторы выбрали старинную, даже древнюю. В основе сюжета «Демагога» — вереница политических интриг в Афинах в V веке до н.э.

Главная мысль — бремя власти тяжело и неблагодарно, а те, кто кошмарит правителя, могут попробовать встать у руля и убедиться в этом сами.

Искрометную «Женитьбу» обычно приветствуют стоя, долго, бурно, и Театр русской драмы, где она была показана, не стал исключением. Спектакль по пьесе Гоголя — часть программы «Новая жизнь традиции». Традиция давняя: впервые «Женитьбу» поставили на александринской сцене в 1842 году, и спустя 180 с лишком лет она, по словам Валерия Фокина, продолжает оставаться одной из черт художественной физиономии Александринки.

Худрук-режиссер отретушировал физиономию в отчасти хулиганской (персонажи разъезжают на коньках), но в целом традиционной манере, сохранив главное богатство Гоголя — изумительную русскую речь, которой так филигранно владеют александринские актеры.

Народный артист России Сергей Паршин стал героем моноспектакля «Охота жить!» В основу его легли сказы Степана Писахова, дневниковые записи Бориса Шергина, фрагменты из романов Михаила Шолохова («Они сражались за Родину») и Василия Шукшина («Я пришел дать вам волю»), а также народные песни.

В Александринке моноспектакль идет в роскошном Царском фойе лицом к лицу со зрителем. Казалось, с расширением пространства (играли на сцене Бурятской драмы) доверительность подачи ослабнет, но нет. Благодаря мастерству актера спектакль сохранил и камерность формата, и искренность общения с близкими собеседниками.

— Я первый раз в Улан-Удэ, — обратился Сергей Паршин к зрителям после спектакля, — но у меня такое ощущение, что я здесь часто бывал и хорошо с вами знаком.

Пой и дыши

Александринский театр развернулся на восток не только с гастролями, но и с образовательными программами Национальной театральной школы, еще одного детища АНТ.

В столицу Бурятии это уже второй заход — первый состоялся в ноябре 2022 года. На этот раз школа прошла в формате тренингов александринских специалистов.

Режиссер Антон Оконешников собрал интересующихся на мастер-класс «Национальные театры: Опыт копродукции на примере проекта «Другая сцена».

Иван Благодер, один из известнейших в стране педагогов по актерскому вокалу, представил музыкальный мастер-класс.

Актер Николай Белин познакомил коллег с методом Теодороса Терзопулоса. У знаменитого режиссера есть своя авторская пластическая и дыхательная система, на основе которой в Александринке сделано несколько спектаклей.

Добавлю, что система Терзопулоса хороша не только для актеров, но и для обычных зрителей: нормализует дыхание, успокаивает и гармонизирует.

Венцом образовательной программы стал мастер-класс Валерия Фокина. Названия ему давать не стали: Валерий Владимирович сам по себе человек-театр. Разговор шел обо всем — начиная с уместности обнаженки на сцене и заканчивая репертуаром школьных театров.

Оценивая образовательные события, худрук был строг к себе и коллегам.

— Конечно, это коротко, времени мало, — посетовал он. — Мастер-класс на самом деле не может проходить за два часа. Даже за три. Мастер-класс — это когда ты в течение нескольких хотя бы дней над чем-то работаешь с определенной группой людей. Ну, к примеру, если ты режиссер, анализируешь, разбираешь тексты.

Тем не менее, по словам худрука, определенный импульс эти мероприятия дали. Смогли, так сказать, помочь, направить. В частности, в руку оказался музыкальный мастер-класс — в бурятской культуре эта сторона актерской одаренности очень важна.

А самым интересным в сотрудничестве театров Валерий Фокин считает копродукцию, когда соединяются разные языки и культуры.

— Сейчас мы обсуждаем проект «Фестиваль в юрте», — поделился он. — Смысл его в том, что фестиваль будет кочевать. Зацепит Бурятию, Башкирию, Якутию. Пять или шесть городов, театры которых имеют желание и у которых это в традиции.

У александринцев есть удачные примеры копродукции в интернет-пространстве, но живое общение, конечно, ценнее.

Сроков реализации проекта Валерий Владимирович не назвал, но, учитывая энергетический запал лидера АНТ, ждать осталось недолго.