Ключи и источники: Рахманинов в Зарядье, Индия в Иваново, дети в кино
Народная артистка СССР Тамара Синявская отметила 80-летие. Гран-при Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского получил фильм «Шивамма» индийского режиссера Джайшанкара Айяра. В парке «Зарядье» стартовал фестиваль «Новая классика», приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.
За баса и за тенора
Народная артистка СССР Тамара Синявская отметила 80-летие. Без малого 40 лет она пела ведущие партии оперного репертуара на сцене Большого театра.
— Я не работала в Большом театре, я жила и живу в нем до сих пор, — поделилась певица с «Известиями». — И в мечтах остаюсь в ауре тех людей, которые меня окружали. От них я получала жизненную энергию, ум, талант, которыми их Господь наделил. Тогда все оперы шли на русском языке, и все партии я знала наизусть. Не потому, что сидела и учила, но я настолько много ходила в театр, что могла спеть и за баса, и за тенора.
Тамара Синявская
По словам Тамары Синявской, ее жизнь в Большом театре была потрясающая, хотя и очень трудная, потому что театр есть театр. Главное для певца, считает она, — довести владение голосом до автоматизма и выучиться актерскому мастерству.
Индия в Иваново
Гран-при Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского получил фильм «Шивамма» индийского режиссера Джайшанкара Айяра.
— Градус экспериментальности, стремление к поиску нового киноязыка в конкурсной программе оказались меньше, чем во внеконкурсных подборках, — отметил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров. — Можно даже сказать, что боровшиеся за главный приз картины — вполне себе зрительное кино, а вовсе не артхаус.
Вероятно, поэтому в первую очередь, а не только из-за будоражащего элемента состязательности («кто победит?») показы конкурса проходили при полных залах и завершались отнюдь не формальными овациями.
Всего на фестивале в Ивановской области было представлено около 100 фильмов.
Картинки из жизни
МХТ имени Чехова показал завершающую премьеру 125-го юбилейного сезона — спектакль Никиты Кобелева «Жизель Ботаническая» по одноименному произведению Эдуарда Кочергина, легендарного сценографа, главного художника БДТ.
В постановке о жизни послевоенного Ленинграда также использованы другие тексты Кочергина, автора семи книг, где он рассказывает о своей жизни, детстве, окружении.
Сцена из спектакля «Жизель Ботаническая»
— Его проза в свое время стала для меня откровением, — поделился Никита Кобелев. — Мне кажется, язык его книг близок языку прозы Андрея Платонова, при этом он, как художник, пишет очень образно, будто выхватывая картинки из жизни. Мы чуть раздвинули рамки одной конкретной истории, сделав ее более объемной.
Для режиссера постановка стала вторым обращением к произведениям Кочергина — ранее он был автором радиоспектакля по книге «Крещенные крестами».
Чуткие наставники
В Ессентуках открылся первый фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ».
— На данный момент это единственный детский кинофестиваль в Ставропольском крае, — пояснил президент форума, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. — Символично, что наш фестиваль попал на год наставничества. В творческих профессиях, как и в любой другой, важен чуткий и опытный наставник, настоящий мастер, от которого зависит будущее его ученика, а возможно, и появление нового гения.
Торжественное открытие состоялось на Театральной площади города, перед Детской школой искусств.
Ключевым событием фестиваля станет конкурс игровых короткометражных фильмов «Кинокампус» с участием детей от 7 до 17 лет, которые снимут и смонтируют фильмы по заранее отобранным сценариям.
Оборот новаторов
В московском парке «Зарядье» стартовал фестиваль «Новая классика», приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова.
По словам продюсера фестиваля, гендиректора Москонцерта Ильи Бачурина, ко второму сезону «Новая классика» набрала хорошие обороты.
— Сегодня языком музыкальной классики пользуются талантливые артисты, новаторы, те, кто развивает отечественную и мировую музыкальную культуру. В этом сегменте возникают шедевры, и москвичи должны это не только слышать, но и видеть, — отметил он.
В афишу включены авторские программы известных музыкантов, среди которых Владимир Мартынов и группа Opus Posth под управлением Татьяны Гринденко, фестивальный оркестр «прАКТика» под управлением Ольги Власовой, композиторы Игорь Яковенко, Илья Бешевли, Петр Главатских, Никола Мельников, Николай Попов.
Фестиваль завершится гала-выступлением знаменитого Персимфанса под руководством Петра Айду.