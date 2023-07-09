Ключи и источники: Рахманинов в Зарядье, Индия в Иваново, дети в кино

Народная артистка СССР Тамара Синявская отметила 80-летие. Гран-при Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского получил фильм «Шивамма» индийского режиссера Джайшанкара Айяра. В парке «Зарядье» стартовал фестиваль «Новая классика», приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

За баса и за тенора

Народная артистка СССР Тамара Синявская отметила 80-летие . Без малого 40 лет она пела ведущие партии оперного репертуара на сцене Большого театра.

— Я не работала в Большом театре, я жила и живу в нем до сих пор , — поделилась певица с «Известиями». — И в мечтах остаюсь в ауре тех людей, которые меня окружали. От них я получала жизненную энергию, ум, талант, которыми их Господь наделил. Тогда все оперы шли на русском языке, и все партии я знала наизусть. Не потому, что сидела и учила, но я настолько много ходила в театр, что могла спеть и за баса, и за тенора .

Тамара Синявская Фото: ТАСС/Александра Мудрац

По словам Тамары Синявской, ее жизнь в Большом театре была потрясающая, хотя и очень трудная, потому что театр есть театр. Главное для певца, считает она, — довести владение голосом до автоматизма и выучиться актерскому мастерству.

Индия в Иваново

Гран-при Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского получил фильм «Шивамма» индийского режиссера Джайшанкара Айяра .

— Градус экспериментальности, стремление к поиску нового киноязыка в конкурсной программе оказались меньше, чем во внеконкурсных подборках, — отметил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров. — Можно даже сказать, что боровшиеся за главный приз картины — вполне себе зрительное кино, а вовсе не артхаус .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вероятно, поэтому в первую очередь, а не только из-за будоражащего элемента состязательности («кто победит?») показы конкурса проходили при полных залах и завершались отнюдь не формальными овациями.

Всего на фестивале в Ивановской области было представлено около 100 фильмов .

Картинки из жизни

МХТ имени Чехова показал завершающую премьеру 125-го юбилейного сезона — спектакль Никиты Кобелева «Жизель Ботаническая» по одноименному произведению Эдуарда Кочергина, легендарного сценографа, главного художника БДТ.

В постановке о жизни послевоенного Ленинграда также использованы другие тексты Кочергина, автора семи книг, где он рассказывает о своей жизни, детстве, окружении.

Сцена из спектакля «Жизель Ботаническая» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Его проза в свое время стала для меня откровением , — поделился Никита Кобелев. — Мне кажется, язык его книг близок языку прозы Андрея Платонова, при этом он, как художник, пишет очень образно, будто выхватывая картинки из жизни . Мы чуть раздвинули рамки одной конкретной истории, сделав ее более объемной.

Для режиссера постановка стала вторым обращением к произведениям Кочергина — ранее он был автором радиоспектакля по книге «Крещенные крестами».

Чуткие наставники

В Ессентуках открылся первый фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» .

— На данный момент это единственный детский кинофестиваль в Ставропольском крае , — пояснил президент форума, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. — Символично, что наш фестиваль попал на год наставничества. В творческих профессиях, как и в любой другой, важен чуткий и опытный наставник , настоящий мастер, от которого зависит будущее его ученика, а возможно, и появление нового гения.

Фото: kinoistochnik.ru/

Торжественное открытие состоялось на Театральной площади города, перед Детской школой искусств.

Ключевым событием фестиваля станет конкурс игровых короткометражных фильмов «Кинокампус» с участием детей от 7 до 17 лет , которые снимут и смонтируют фильмы по заранее отобранным сценариям.

Оборот новаторов

В московском парке «Зарядье» стартовал фестиваль «Новая классика», приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова .

По словам продюсера фестиваля, гендиректора Москонцерта Ильи Бачурина, ко второму сезону «Новая классика» набрала хорошие обороты.

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

— Сегодня языком музыкальной классики пользуются талантливые артисты, новаторы, те, кто развивает отечественную и мировую музыкальную культуру . В этом сегменте возникают шедевры, и москвичи должны это не только слышать, но и видеть, — отметил он.

В афишу включены авторские программы известных музыкантов, среди которых Владимир Мартынов и группа Opus Posth под управлением Татьяны Гринденко, фестивальный оркестр «прАКТика» под управлением Ольги Власовой, композиторы Игорь Яковенко, Илья Бешевли, Петр Главатских, Никола Мельников, Николай Попов.

Фестиваль завершится гала-выступлением знаменитого Персимфанса под руководством Петра Айду.