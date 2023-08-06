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Белоусов заявил планах произвести в РФ в 2024 году 18 тыс. больших и средних БПЛА

Белоусов: в 2024 году в России создадут 18 тыс. крупных и средних гражданских БПЛА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2024 году в России должно быть произведено 18 тыс. крупных и средних гражданских беспилотников. Об этом 6 августа сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

«Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч», — отметил Белоусов.

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Ранее в этот день Белоусов заявил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сыграет ключевую роль в формировании спроса на беспилотную продукцию. По его словам, ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий и сотрудничать с операторами.

Первый вице-премьер заявил о готовности России к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем (БАС). Он подчеркнул, что отечественные БПЛА находятся на уровне мировых, а производители двигателей пользуются спросом за рубежом.

28 июня была утверждена стратегия развития беспилотной авиации в РФ до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Также стало известно, что почти завершена разработка национального проекта по развитию БАС.

13 июня президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября.

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