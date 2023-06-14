Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.



«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.



Ранее, 27 апреля, Путин заявил о необходимости развития отрасли беспилотной авиации, указав на то, что нужно приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.

До этого, 3 марта, источник «Известий» сообщал, что в России будут серийно выпускать воздушные беспилотники — правительство формирует госзаказ на них до 2030 года. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил источник.