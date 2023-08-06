Белоусов заявил о роли ГТЛК в формировании спроса на беспилотники

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сыграет ключевую роль в формировании спроса на беспилотную продукцию. Об этом в воскресенье, 6 августа, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

«Производителям надо создать гарантированный спрос, и основой этого спроса сейчас является государственный гражданский заказ», — подчеркнул он.

По словам Белоусова, обеспечить стабильную востребованность данной отрасли поможет ГТЛК, которая будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий и сотрудничать с операторами.

Также в этот день первый вице-премьер заявил о готовности России к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем (БАС). Он подчеркнул, что отечественные БПЛА находятся на уровне мировых, а производители двигателей пользуются спросом за рубежом.

Ранее, 28 июня, была утверждена стратегия развития беспилотной авиации в РФ до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Также стало известно, что почти завершена разработка национального проекта по развитию БАС.

13 июня президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.