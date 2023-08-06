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Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем

Первый вице-премьер Белоусов: Россия готова к старту отрасли БАС
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Россия готова к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом 6 августа заявил, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске.

Он отметил, что «Архипелаг» продемонстрировал готовность к старту новой отрасли в стране.

«У нас есть далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов, у нас практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная», — сказал он.

Как указал Белоусов, российские образцы беспилотников находятся на уровне мировых, а некоторые и выше мирового уровня. По его словам, некоторые отечественные производители двигателей пользуются спросом и за рубежом. При этом он уточнил, что несмотря на это, работа в отрасли БАС предстоит очень большая.

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Ранее, 28 июня, правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Белоусов отметил, что в настоящее время правительство заканчивает разработку национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

13 июня российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

До этого, 27 апреля, глава государства указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации, отметив, что надо приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.

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