Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение, подписанное 21 июня российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 28 июня на сайте правительства.

«В течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение об ее утверждении подписано», — говорится в документе.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в настоящее время правительство заканчивает разработку национального проекта по развитию беспилотной авиации.

«В настоящее время параллельно с разработкой Стратегии развития беспилотной авиации по поручению президента России правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — приводит его слова пресс-служба правительства.

13 июня на сайте Кремля опубликовали документ, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

До этого, 27 апреля, глава государства указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации, отметив, что надо приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.