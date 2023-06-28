Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия направит военных на усиление восточного фланга НАТО
Мир
Глава МО Украины признал низкую вероятность принятия страны в НАТО
Наука и техника
«Роскосмос» опубликовал первый снимок со спутника «Метеор-М» № 2–3
Политика
В СФ усомнились в поддержке украинцами переноса празднования Рождества на 25 декабря
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Ясиноватой с применением РСЗО
Политика
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Авто
В московском каршеринге появилось 100 новых фургонов Sollers
Политика
Патрушев провел встречу в Москве с главкомом Сил правопорядка Ирана
Наука и техника
NASA назвало сроки испытаний по добыче ископаемых на Луне
Политика
В Кремле анонсировали встречу Ушакова с кардиналом Дзуппи
Общество
Москвичей предупредили о грозе и граде с вечера 28 июня
Армия
В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах ВСУ Северодонецка и Лисичанска
Авто
Глава Volkswagen исключил появление нового поколения Beetle

Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

0
Фото: TASS/EPA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение, подписанное 21 июня российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 28 июня на сайте правительства.

«В течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение об ее утверждении подписано», — говорится в документе.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в настоящее время правительство заканчивает разработку национального проекта по развитию беспилотной авиации.

«В настоящее время параллельно с разработкой Стратегии развития беспилотной авиации по поручению президента России правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — приводит его слова пресс-служба правительства.

БезБПЛАтный полет: сотрудникам ЧОП и МЧС разрешат сбивать беспилотники
Когда ГД примет законопроект о праве ведомств повсеместно уничтожать подобные аппараты

13 июня на сайте Кремля опубликовали документ, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

До этого, 27 апреля, глава государства указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации, отметив, что надо приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023