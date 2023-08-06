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Площадь пожара в университете в Донецке составила около 1,5 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 6 августа сообщил, что площадь пожара в университете в Донецке, который произошел в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), составила около 1,5 тыс. кв. м.

В настоящий момент крыша университета охвачена пламенем. Сотрудники МЧС пытаются справиться с огнем. Подъезд к университету перекрыт.

По словам местных жителей, было слышно семь взрывов и последовавшие кассетные разрывы. Увидев огонь на крыше университета, очевидцы сообщили о возгорании в МЧС. После звонка пожарные прибыли на место пожара через четыре минуты.

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Накануне корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. Соответствующую информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли в результате обстрела со стороны ВСУ.

Позднее в СЦКК сообщили о повторном обстреле Донецка кассетными боеприпасами. ВСУ выпустили один снаряд по Киевскому району.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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